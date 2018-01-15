Искусственный интеллект впервые обошел человека в понимании смысла текста

Искусственному интеллекту китайской компанией Alibaba Group впервые в истории удалось обойти человека в понимании прочитанного текста. Результат машины оказался на одну десятую балла больше, чем у людей.

Для исключения субъективности в проведение эксперимента использовался авторитетный тест Стэнфордского университета США, включавший более ста вопросов, которые основаны на статьях из Wikipedia.

Как сообщает агентство Bloomberg, по результатам исследования, показатель китайского искусственного интеллекта составил 82,4 против 82,3, который показали принимавшие участие в эксперименте люди.