В мэрии Москвы рассказали о платных парковках в московских дворах

Власти Москвы не планируют вводить плату за парковки во дворах, заявил вице-мэр Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Вопрос платной парковки во дворе "не обсуждался и не выносился на обсуждение", заверил Ликсутов, а сегодняшняя администрация является "категорическими противниками регулирования дворовой территории со стороны правительства Москвы", отметил он в интервью газете "Коммерсантъ" .

Заммэра также заверил столичных автомобилистов в том, что им "не надо в 2018 году в городе ждать нововведений, которых они в Москве не видели".

Ранее сообщалось, что в Москве появилась первая парковка только для женщин около одного из столичных рынков. Парковка возле этого модного рынка платная. Бесплатная стоянка только 15 минут. Что можно успеть за это время?