Снежная скульптура амурских пожарных заняла третье место на фестивале в Китае

Команда мастеров из Приамурья, в которую вошли художник и трое пожарных, заняла третье место в конкурсе снежных фигур международного фестиваля в китайском Харбине. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области, свою романтичную снежную композицию пожарные назвали "Титаник, история любви" и очень впечатлили не только жюри, но и зрителей.

Международный фестиваль в Харбине, в котором принимают участие мастера из разных стран проводится в различных номинациях – скульптура из снега и ледяная композиция. В номинации многоблочная ледяная композиция, итоги которой были подведены заранее россияне заняли четвертое место и получили специальный приз. Свое творение амурская команда назвала «Достучаться до небес».