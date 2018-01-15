В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота на корпоративе

Заведующая отделением красноярской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) уволилась по собственному желанию после того, как в Интернете появилось видео с новогоднего корпоратива в стенах учреждения.

Застолье с песнями, танцами живота и богатым столом с крепкими напитками засняли очевидцы праздника. Местные СМИ опубликовали видеозапись. На записи женщины исполняли танец живота. В БСМП пояснили, что тем самым был нарушен запрет главного врача на проведение таких праздников на территории больницы.

Остальные участники корпоратива написали объяснительные и получат выговор.