Более 20 рейсов в аэропортах Москвы задержали или отменили

26 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Расписания". В Шереметьево задержали 9 рейсов, а во Внуково - 4.

В Домодедово 9 рейсов задержано и 4 отменено, в подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в воскресенье отмененных и задержанных рейсов нет.

Ранее сообщалось, что по данным синоптиков в ночь с 14 на 15 января в Москве и Подмосковье ожидаются снегопад и небольшие морозы. Температура воздуха опустится до минус десяти градусов.