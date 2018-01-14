Мемориал Немцова в Москве ночью подвергся нападению
14 января 2018, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]
Народный мемориал на месте убийства политика Бориса Немцова в ночь на 14 января вновь пытался разрушить неизвестный мужчина. В момент нападения на Большом Москворецком мосту дежурили активисты движения "Солидарность".
Из остановившейся машины вышел пассажир и стал громить мемориал. Дежурные вызвали полицию. Как сообщает сайт "Немцов мост", после этого погромщик поспешил скрыться. Мемориал был оперативно восстановлен. Заявление в полицию написано, номера автомобиля сфотографированы и, по информации активистов, уже известно, кому принадлежит машина.