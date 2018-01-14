Москвичей приглашают на экскурсии по закрытым станциям метро

На сайте городского экскурсионного бюро можно купить билеты на уникальные экскурсии по столичному метрополитену. Доступны билеты на весь январь. Экскурсии проводятся как днем, так и ночью.

Посетителям покажут особенности архитектуры подземных залов и неработающие объекты, такие как депо, где проводится реконструкция. Кроме того, экскурсоводы намерены прокатить желающих по железнодорожным путям, которые не нанесены на официальные схемы.

Москвичи и гости столицы смогут посетить тематические экскурсии, рассказывающие о сталинском стиле, строительстве и устройстве метро. В среднем продолжительность экскурсии около двух часов.