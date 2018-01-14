В КПРФ прокомментировали слова Путина, сравнившего мавзолей с мощами святых

Сравнение главой государства Владимиром Путиным мавзолея Владимира Ленина с почитанием мощей святых "сглаживают острые углы" вокруг темы мавзолея, считает первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

В таком аспекте оценка этих тезисов может быть только положительной, сказал Мельников РИА Новости. Он добавил, что Геннадий Зюганов тоже давно развивает тезис о связи ценностей христианства и коммунизма.

При этом Мельников отметил, что "коммунизм близок к христианству настолько же, насколько от христианства далека та форма капитализма, которая сегодня имеет место в нашей стране, в нашей экономике".

По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, формулировка Путина о том, что кодекс строителя коммунизма — это "примитивная выдержка из Библии", уже была сказана лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. "Вспомните фразу Геннадия Андреевича, что первый коммунист — это Иисус Христос. Так что Владимир Владимирович повторяет тезисы Геннадия Андреевича", — сказал коммунист РБК.

Российский лидер Владимир Путин в воскресенье высказался о коммунизме и мавзолее Владимира Ильича Ленина. По мнению главы государства, коммунистическая идеология во многом схожа с христианством. Путин подчеркнул, что его слова могут кому-то не понравиться, однако в идее коммунизма заложены те же глобальные идеи, которые можно найти в священном писании.