Путин заявил, что мавзолей Ленина можно сравнить с хранилищем мощей святых

Российский лидер Владимир Путин в воскресенье высказался о коммунизме и мавзолее Владимира Ильича Ленина. По мнению главы государства, коммунистическая идеология во многом схожа с христианством.

Путин подчеркнул, что его слова могут кому-то не понравиться, однако в идее коммунизма заложены те же глобальные идеи, которые можно найти в священном писании. В интервью для фильма "Валаам", часть которого была продемонстрирована в программе "Вести недели", политик также указал на сходство отношения коммунистов к Владимиру Ленину и почитания святых среди христиан.

Президент России убежден, что тогда власть не придумала ничего нового, а лишь сумела "подогнать" уже имеющиеся положения под свою идеологию.