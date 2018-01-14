Мария Захарова рассказала, кем хотела работать в МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о развитии своей карьеры. Выяснилось, что она никогда не считала себя представительницей "золотой молодежи".

Оказалось, что в юности Захарова мечтала стать китаистом, вследствие чего в течение пяти лет изучала китайский язык и занималась научной работой. Когда она пришла в МИД после института, ей сообщили, что мест в данном направлении нет. Так Мария и попала в пресс-службу. Она призналась, что поначалу это для нее было большим ударом.

Позже, однако, Захарова втянулась в работу и отметила, что в МИД имеется четкое понимание – каждую должность следует занимать настоящему профессионалу, вне зависимости от того мужчина он или женщина, передает телеканал "Мир". Официальный представитель ведомства добавила, что она действительно "выиграла в лотерею", однако предварительно "скупила все билеты".





