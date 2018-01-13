Жители попавшего в программу реновации дома пожаловались в ФСБ на угрозы

Жильцы пятиэтажки на проспекте Жукова в Москве пожаловались в ФСБ на расселение в непригодный для жилья дом. В «некачественную новостройку» их переселяют с помощью угроз, говорится в письме в спецслужбу.

В жалобе владельцев попавшего под реновацию дома на проспекте Жукова говорится, что департамент городского имущества Москвы 19 октября уведомил их о том, что земельный участок под их домом изымается под строительство метро.

Жителям сообщили, что они переселятся в дом 60 по Карамышевской набережной. В ноябре они осмотрели квартиры, куда им предлагалось переселиться. После осмотра квартир жители написали в мэрию письмо о том, что новый дом не пригоден для проживания: стены в квартирах в трещинах и дырах, розетки выпадают из стен, трубы текут, штукатурка осыпается.

Других вариантов переселения мэрия не предложила. На несогласных переезжать стали оказывать давление: отключали электричество, воду, отопление. «Имеют место и угрозы поджога принадлежащих нам помещений, исходящие от неустановленных лиц», — говорится в обращении жильцов в ФСБ, передает РБК.

О начавшемся переселении жителей пятиэтажки на проспекте Жукова в новостройку на Карамышевской набережной 10 января сообщил телеканал «Дождь». Власти Москвы пообещали также владельцам попавдшего под реновацию дома компенсацию в размере 9 тыс. руб. за 1 кв. м.

Смотрите также: На РКК Энергия работает группа по созданию суперспутников