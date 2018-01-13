Почему празднуют старый Новый год в России

В нашей стране есть удивительный праздник — Старый Новый год. Попробуйте объяснить гражданину другого государства, что мы отмечаем. Сомневаемся, что у вас это хорошо получится.

Традиция отмечать праздник в ночь с 13 на 14 января сохранилась в бывших советских республиках, ныне - странах СНГ и Прибалтики, а также в Сербии, Черногории, Македонии, Греции, Румынии.

Старый Новый год появился в результате смены летоисчисления. Большая часть стран Европы с XVIII века жила по григорианскому календарю, а Российская империя - при юлианском летоисчислении. Однако, в 1918 году декретом Совета народных комиссаров был осуществлен переход на григорианский календарь. Летоисчисление по новому календарю стали называть "новым стилем", а по юлианскому - "старым". Согласно декрету, следующий после 31 января 1918 года день предписывалось считать не 1 февраля, а 14 февраля, таким образом разница между "старым" и "новым" стилем составила 13 суток. Русская православная церковь эти новшества не признала.

Для верующих очень важен Старый Новый год, ведь благодаря этому празднику они могут встретить наступивший год как положено. Рождественский пост уже окончен, и люди могут отпраздновать его наступление, пусть даже и по "старому стилю". Для остальных людей встреча Старого Нового года – это повод еще немного повеселиться и продолжить череду новогодних и рождественских гуляний.

14 января христианская церковь также чтит память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Капподакийской. В народном календаре этот день носит название Васильева дня, а вечер 13 декабря - Васильева вечера (также известен как Щедрец, Богатый вечер, Маланья и др.). Самым главным кушаньем на Старый Новый год ранее считались блюда из свинины, так как святой Василий Великий является покровителем свиноводов. В южнорусских губерниях такое застолье называлось «богатая кутья», а в северо-западных районах империи - «жирная кутья» или «щедруха».

Интересно, что для преумножения благосостояния запрещается перед Новым годом выносить сор из избы. Если в ночь ветер дует с юга, то год будет жарким и благополучным, с запада - к изобилию молока и рыбы, с востока - жди урожая фруктов. Пушистый снег утром на ветках деревьев и густой туман в Васильев день также указывают на щедрый урожай.

Разница между юлианским и григорианским календарями постоянно увеличивается и в начале 2100-х гг. достигнет 14 дней. В 2101 году старый Новый год будет праздноваться в ночь с 14 на 15 января.

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