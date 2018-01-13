Медики бьют тревогу: в сети распространяется опасный флешмоб

В Сети набирает популярность смертельно опасный флешмоб. Подростки выкладывают в интернет видео, на котором запечатлены жующими гель-таблетки для стирки, после чего передают "эстафету" своим знакомым.

Главное в этом действии — съесть химикат наиболее необычным способом. Врачи бьют тревогу: такое развлечение опасно для здоровья и даже может привести к смерти. В состав стирального порошка входят токсичные вещества, такие как этанол и полимеры.

Fox News уточняет, что скорее всего данный флешмоб стартовал после публикации в 2015 году в газете The Onion статьи в сатирическом жанре. Уже в 2017 году в журнале College Humor разместили шуточный ролик о человеке, употребляющего капсулы с гелем потому что на вид они были вкусными.

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