В Госдуме призвали внести пельмени в список наследия ЮНЕСКО

Русские пельмени необходимо внести в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. С предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по регламенту и организации работы Александр Курдюмов.

Пельмени едят все русские, их любят все славяне и вся страна — они продаются по всей России, отметил Курдюмов. Депутат заметил, что гости из других стран "за обе щеки употребляют их", приговаривая, "какие прекрасные пельмени", пишет RT.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон присоединился к призывам булочников включить багет в списки нематериального наследия ЮНЕСКО. "Багет является предметом зависти во всем мире, мы должны сохранить его превосходство и наш опыт, и именно по этой причине он должен быть включен в список наследия", – сказал Макрон группе мастеров-пекарей в Елисейском дворце в Париже.

В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, в частности, входит мексиканская кухня, неаполитанская пицца и пивоваренная культура Бельгии.

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