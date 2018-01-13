Участник встречи с Грудининым умер во время мероприятия
13 января 2018, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]
На встрече с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым скоропостижно скончался один из участников мероприятия. Мужчине неожиданно стало плохо, приехавшие медики спасти его уже не смогли.
Об этом рассказал РИА Новости член КПРФ Александр Ющенко. Он отметил, что врач, присутствовавший на мероприятии, оказал участнику встречи помощь, и "скорая" приехала очень быстро. Как выяснилось, у мужчины была серьезная болезнь, из-за которой он так скоропостижно умер.
Встреча бизнесмена Грудинина с доверенными лицами и представителями общественности продолжилась.
Смотрите также: Кто рулит русским космосом?