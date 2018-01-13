Участник встречи с Грудининым умер во время мероприятия

На встрече с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым скоропостижно скончался один из участников мероприятия. Мужчине неожиданно стало плохо, приехавшие медики спасти его уже не смогли. В КПРФ опровергли информацию о Грудинине-миллиардере

Об этом рассказал РИА Новости член КПРФ Александр Ющенко. Он отметил, что врач, присутствовавший на мероприятии, оказал участнику встречи помощь, и "скорая" приехала очень быстро. Как выяснилось, у мужчины была серьезная болезнь, из-за которой он так скоропостижно умер.

Встреча бизнесмена Грудинина с доверенными лицами и представителями общественности продолжилась.

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