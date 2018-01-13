Больной раком мальчик дождался рождения сестренки и скончался

Девятилетний британец Бэйли Купер умер от рака на следующий день после встречи со своей новорожденной сестрой. Врачи были уверены, что он не доживет до этого момента, но мальчик пообещал себе дождаться.

Более года назад Куперу поставили диагноз неходжкинская лимфома. Мальчик проходил курс лечения, но врачи не давали никаких шансов, так как болезнь была обнаружена на третьей стадии.

В ноябре 2017 года его 28-летняя мама родила девочку. В декабре больной мальчик наконец-то увидел свою сестру. Он подержал ее на руках и попросил назвать Милли. Перед Рождеством мальчик ушел из жизни.

Ранее стало известно, что Хезер Линдси, девушка из США, вышла замуж за несколько часов до того, как умерла от болезни. У нее выявили рак молочной железы, однако ее жених Девид Мошер не отказался от нее и сделал ей предложение.









Смотрите также: Чудесное спасение ангольского спутника