Курьезный случай произошел во время инкассаторской проверки в одном из банковских отделений Астаны. Мыши пробрались в банкомат и съели все купюры. С поличным грызунов задержали инкассаторы, которые приехали забирать наличные.

Причём, кто кого испугался, — большой вопрос. Судя по видео, грызуны чувствовали себя внутри тёплого банкомата очень комфортно. В денежном хранилище животные, возможно, спрятались от холода. А когда проголодались, съели первое, что попалось на глаза. Сотрудники банка признались, с такими наглыми посетителями столкнулись впервые.

Сумма, ушедшая на мышиный обед, банком не называется. Но, по данным некоторых СМИ, она составляет примерно сто тысяч тенге. Это около 17 тысяч рублей. Испорченные деньги теперь вряд ли удастся восстановить. Но защитников животных уже поспешили успокоить: за бесплатный обед мышей наказывать никто не стал.

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