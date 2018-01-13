Голодные пенсионеры набросились на тележку с просроченной едой (ВИДЕО)

Голодные пенсионеры буквально набросились на тележку с просроченными продуктами, которую сотрудник одного из супермаркетов попытался выбросить на помойку. Съемки сделаны в подмосковном Серпухове и опубликованы, видео опубликовал канал Mash.

«Вот происходит очередная акция. Просрочку вывозят из магазина. Старики бедные, лишенные материального достатка, пользуются этими благами жизни. Увы. Позор государства», – говорит за кадром автор видео.

Пользователи сети в комментариях к видео замечают, что пенсионерам благополучного подмосковного региона еще повезло, в российской глубинке просроченные продукты не выбрасывают. И даже на помойке тем, кто находится за чертой бедности не найти необходимых продуктов. А таковых, как мы уже писали, в России 20 миллионов человек. По словам​ главы Минтруда Максима Топилина двадцать миллионов россиян живут за чертой бедности и имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Однако, у Пенсионного фонда России выходит совсем другая арифметика. «В Российской Федерации нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума в регионе проживания», – говорится в сообщении Пенсионного фонда, опубликованном в декабре 2017 года.

Как считают чиновники – не понятно. Но вот Россельхознадзор вряд ли ошибся. Ведомство отрапортовало, что за два последних года уничтожило около 19 тысяч тонн продукции, запрещенной к ввозу в Россию, сообщает РИА "Новости".

И еще один штрих российской социальной политики. Как мы писали ранее закон о помощи россиянам, находящимся за чертой бедности, не получил одобрения в Госдуме.

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