Боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" заступили на дежурство по противовоздушной обороне на мысе Фиолент под Севастополем. Новый дивизион в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.

Командующий армией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов вручил соответствующий приказ командиру зенитно-ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа. По его словам, постановка на боевое дежурство С-400 значительно повысит эффективность всей крымской ПВО, - передает РИА Новости.

Ракетчикам поручено обеспечивать защиту с воздуха населения Крыма, особо важных административных, промышленных и транспортных объектов не только на нашем полуострове, но и на значительной части территории Краснодарского края.

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