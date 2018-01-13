Дочь Джигарханяна покончила с собой, уверена его экс-супруга

У экс-жены известного актера Виталины Цымбалюк-Романовской есть своя версия о том, что произошло с единственной дочерью Армена Джигарханяна. 30 лет назад гибель Елены – единственной наследницы актера назвали несчастным случаем. Однако Цымбалюк-Романовская уверена, что Джигарханяна покончила жизнь самоубийством.

Елена погибла в 23 года. Несколько Виталина предлагала Джигарханяну навестить ее могилу, но он всегда начинал нервничать и переводил разговор на другую тему. "При мне Армен Борисович так ни разу и не решился съездить на могилу Лены. Он не любил говорить о дочери. Не исключаю, что такая реакция – проявление чувства вины", – заявила пианистка.

По словам бывшей жены актера, девушку до отчаянного шага довела семья. "Нельзя просто так, ни с того ни с сего завести мотор и пустить в машину газ, чтобы умереть вместе с любимым человеком. Такого не случится, если тебя дома ждут, любят, могут выслушать", – цитирует "Караван историй" Виталину. При этом Цымбалюк-Романовская все же признает, что не осведомлена об истинной причине трагедии. "Все-таки когда дочка заканчивает жизнь по своей воле, это связано с сознательным действием, с протестом", – считает она.

Дочь Джигарханяна погибла 30 декабря 1987 года. Ее тело нашли в гараже рядом с заведенным автомобилем. На водительском сидении был найден труп возлюбленного дочери артиста. Причиной смерти судмедэксперты назвали отравление угарным газом. Елена болела генетическим заболеванием – хореей Хантингтона, однако признаки болезни в столь раннем возрасте практически не проявляются.

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