Стало известно, что мешает жертвам полноты похудеть

Жировые клетки могут рубцеваться или воспаляться, из-за чего от них почти невозможно избавиться. Именно поэтому мужчинам так сложно удается терять лишний вес во время диеты. Само ожирение запускает своего рода замкнутый цикл, в результате которого человек с фигурой по мужскому типу, при которой жир скапливается вокруг живота и боков, уже не может избавиться от лишних килограммов. При данном типе фигуры существенно увеличивается риск болезней сердца и диабета.

И вот теперь удалось выяснить, что жир сам находится в состоянии стресса. Ученые обнаружили молекулу, которая вызывает рубцевание и запускает тот самый кумулятивный эффект, грозящий человеку повышенным артериальным давлением, болезнями сердца и инсультами.

Новые данные, полученные исследователями из Университета Экзетера, могут стать тем самым прорывом, который поможет остановить негативный процесс. А это даст жертвам полноты надежду на победу в борьбе с лишним весом. Поскольку найден драйвер подобного процесса, в ближайшее время может быть получено и лекарство, которое его заблокирует.

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