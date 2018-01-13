Робот для взрослых может из нежной блондинки превратиться в женщину-вамп (ВИДЕО)

Робот для взрослых, созданный специалистами Abyss Creations, может менять свой внешний вид в считанные минуты, подстраиваясь под вкусы владельцев. Новые разработки были продемонстрированы зрителям в рамках выставки инновационных электронных устройств CES-2018.

Американские производители запускают в продажу роботов–мужчин для интимных утех

Как сообщает Daily Mail необычный секс-робот носит имя Гармония. Но это лишь одно из имен андроида. За считанные минуты можно изменить личность робота. Благодаря несложным манипуляциями с настройками пользователи смогут изменить тип Гармонии личности и даже сохранить понравившийся образ в специально отведенном профиле. И вместо нежной блондинки кукла может превратиться в сексуальную и яркую девушку-вамп, называемую Солоникой.

Но разработчики не намерены оставновливаться на достигнутом. В планах на будущее оснащение секс-роботов 30 различными типами лиц и индивидуальными телами, в зависимости от предпочтений пользователей.

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