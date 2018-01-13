Астероид-невидимка может уничтожить все живое на Земле

Голубая планета может серьезно пострадать в случае столкновения с весьма крупным астероидом-невидимкой. При столкновении с Землёй он способен уничтожить на ней все живые организмы. Учёные заявили, что произойти это может уже в 2075 году.

Исследователи уже долго занимаются анализом траекторий полётов всех астероидов, находящихся в околоземном пространстве. Они считают, что существует вероятность столкновение с Землей астероида диаметр которого составляет целых 400 метров. Этот удар нанесет планете колоссальные повреждения. Масса небесного тела, чья траектория полёта проходит в непосредственной близости с нашей планетой, составляет около 55 миллионов тонн, а чёрный цвет его поверхности делает его практически невидимым на фоне бескрайнего космического пространства.

Но только после того, как астероид несколько изменит свою траекторию полёта, пролетев возле Венеры, ученые смогут составить более точный прогноз.

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