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Кудрово не будет Петербургом

13 января 2018, 09:59 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Кудрово не будет Петербургом
фото: globallookpress.com

Сейчас Кудрово - одна из самых активно застраиваемых деревень Ленинградской области. При этом она ближе всего к Петербургу, фактически на границе с Невским районом города, внутри КАД.

Формально это Всеволожский район Ленобласти, но по факту местные жители - а их - по подсчетам активистов - порядка 70 тысяч человек считают себя петербуржцами. Они считают, что имеют право на городской штамп в паспорте. И дело даже не в том, что им когда-то обещали золотые горы застройщики.

Жители Кудрово сетуют, что живут они рядом с Питером, а обращаться в поликлинику или за всякими документами приходится ехать во Всеволожск Туда ехать полтора часа. "А мы неразрывны с Петербургом: все работаем в городе, платим за транспорт, платим налоги. Мы его часть", - говорят местные активисты. Люли стали заложниками бесконтрольного строительства, когда новостройки возводили, не думая об инфраструктуре. На свою ситуацию жители Кудрово уже пожаловались даже президенту России. Но официального ответа пока нет.

Как заявили журналистам после заседания Координационного совета в сфере социально-экономического развития Петербурга и Ленобласти вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов и председатель Комитета экономического развития инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов, корректировки границ города пока не предвидится.

(По материалам сайтов patriot-neva.ru varlamov.ru thevillade.ru)

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