Глава Сахалина Кожемяко отдаст мареммы за лучший рецепт семейного счастья

Сахалинский губернатор Олег Кожемяко пообещал отдать щенка породы маремма автору в обмен на лучший рецепт семейного счастья. Конкурс Кожемяко объявил после того, как домашние любимцы его семьи Шарлотта и Плутон подарили им четырех щенков. Собака - символ 2018 года.

Щенки родились в первые дни января. "Мареммы – большие и свободолюбивые собаки, которые не могут жить на цепи или в городской квартире, они ценят открытое пространство и свежий воздух", - рассказал о породе глава Сахалина. Олег Кожемяко уверен, что среди его читателей в Instagram "найдется немало тех, кто сможет предоставить одному из щенков комфортные условия и дружбу". "Поделитесь в комментариях к этому сообщению рецептом своего семейного счастья. Автор самой интересной истории получит от меня в подарок верного друга и надежного защитника", - пообещал глава Сахалина.

Надо отметить, сахалинцы быстро ответили на призыв губернатора и поделились рецептами счастливой семейной жизни.

"Еще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб", "Мои родители через многое прошли чтобы быть вместе, у них большая разница в возрасте, но они по-настоящему счастливы друг с другом! Смотря на их отношения, я с уверенностью могу сказать, что семейное счастье = положительные эмоции. Зимой за положительными эмоциями мои родители еженедельно ездят кататься на лыжах вместе, летом же они отдыхают на море. Так же для семейного счастья необходимы дети, в нашей семье это я, и мой «младший брат» - Немецкая овчарка Лорд... И напоследок хочу сказать, что рецепт семейного счастья очень прост: в семье должна царить любовь, взаимоуважение, любовь к детям и животным", - рассказал 18-летний подписчик.

"Семья – это в первую очередь отношения между людьми, если они полны, как я уже говорил, понимания и взаимоуважения, то любая модель семьи сработает, и каждый член семьи будет чувствовать себя нужным и любимым. . Единственное, что объединяет все счастливые семьи – это понимание, уважение и поддержка между ее членами. И именно в этом, видимо, универсальный рецепт семейного счастья для всех", - делятся рецептом счастья сахалинцы.

Публикация от Олег Кожемяко (@kozhemiako.oleg)Янв 12, 2018 at 6:16 PST



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