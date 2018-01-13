Ученые назвали продукты для профилатики рака

Ученые провели исследование и доказали, что правильное питание является для человека профилактикой онкологических заболеваний. Британские ученые заключили, что диета с высоким содержанием пищевых волокон снижает риск заболеть раком. Ученые: ночная работа усиливает риск развития рака груди у женщин

В Великобритании исследование провели специалисты из Института Бабрахама. Ученые обнаружили влияние потреблении пищевых волокон на образование короткоцепочечных жирных кислот (КЖК), которые снижают количество белка HDAC2. В настоящее время ученые связывают появление именно этого белка с вероятностью возникновения рака.

Результаты исследования показали, что КЖК производятся организмом, когда происходит ферментация пищевых волокон, которые содержат овощи, фрукты и крупы, - сообщает РИА Новости.

Ученые предполагают, что это открытие поможет разработать новые лекарства против онкологии.

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