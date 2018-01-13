Жители Москвы и ближайшего Подмосковья опять жалуются на вонь

Жители Москвы и ближайшего Подмосковья в пятницу, 12 января, вновь начали жаловаться на неприятный запах в столице. В МЧС поступило 13 сообщений с жалобами на посторонний неприятный запах. Превышение допустимой концентрации сероводорода в воздухе замечено в Балашихе

По данным МЧС, было проверено каждое обращение. Проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. "Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено", — отметили в ведомстве.

Как установили в МЧС, вонь идет с полигона отходов "Кучино". На свалке в настоящее время ведутся работы по дегазации, проведено бурение 55 скважин. В течение суток на постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.

Напомним, в начале недели в Балашихе было зафиксировано превышение предельно допустимого содержания сероводорода в воздухе. Резкий запах начал появляться еще в начале декабря прошлого года.

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