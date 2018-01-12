"Черный Хогвардс" из всемирной паутины привел в восторг Джоан Роулинг

Сетевой флешмоб «Черный Хогвардс» вызвал бурную радость у Джоан Роулинг. Об этом она написала в социальной сети. В интернете участники акции демонстрируют, как могли бы выглядеть герои знаменитой эпопеи "Гарри Поттер", если бы все актеры имели африканские корни.

Пользователи предположили, как бы могли себя вести чернокожие герои в киноленте. А Джоан Роулинг, известная своей толерантностью к нееврпейцам, с восторгом рассказала о Гарри Потере африканского происхождения. Акция быстро набрала обороты и сейчас в Twitter достаточно постов с хештегом "Черного Хогвардса».

Кроме того, стало известно, что новую книгу о волшебнике напишет не Роулинг, а машина. Уже имеются три страницы очередного произведения, написанные специальной технологией, которая анализирует всю серию романов о Гарре Поттере.

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