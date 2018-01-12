ЦИК прояснил сведения об иностранных счетах Грудинина

Член Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Евгений Шевченко объяснил информацию о наличии иностранных счетов у кандидата в президенты от партии КПРФ Павла Грудинина.

Согласно российскому избирательному законодательству у кандидатов на выборах не должно быть счетов и вкладов в заграничных банках. А если они были, закрыть их необходимо еще до подачи документов.

По словам Шевченко, Грудинин 28 декабря при подаче документов для выдвижения представил в ЦИК сведения о доходах за минувшие шесть лет, о своем имуществе и о счетах и ценных бумагах.

Документ представляется по состоянию на 1 декабря - месяца, в который было принято и опубликовано решение о назначении президентских выборов. Член комиссии ЦИК Борис Эбзеев рассказал о наличии у Грудинина пяти счетов в австрийском банке и ценные бумаги и хранятся в том же австрийском банке.

Шевченко уточнил, что зарубежные счета были у кандидата на момент выдвижения, однако к моменту регистрации они были закрыты.

По словам Эбзеева, за несколько дней до окончания регистрации кандидатов директор подмосковного совхоза внес изменения в сведения о себе. Грудинин указал, что у него было пять счетов в австрийском банке, о которых он забыл сообщить ранее.

Смотрите также:

Советский многоразовый космический челнок сделали в США