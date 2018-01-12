Защитник не смог съесть материалы из административного дела, но понадкусывал

Судебный представитель в присутствии помощника судьи и пристава пытался съесть материалы из административного дела, но не смог проглотить жестковатые документы. Теперь уже против самого защитника возбуждено уголовное дело за препятствование осуществлению правосудия.

Как сообщили в пресс-службе УВД Западного округа Москвы, защитник 30-летней москвички, которая обвинялась в управление автомобилем в нетрезвом виде, пришел в кабинет мирового судьи, чтобы ознакомиться с материалами дела. Когда помощник судьи принесла документы, представитель вырвал из дела протокол медосвидетельствования и результаты алкотестера. На глазах у изумленного свидетеля он запихнул документы в рот и начал лихорадочно их жевать. Доедать бумаги ему пришлось в присутствии судебного пристава, прибежавшего в кабинет по тревоге.

Нарушителя задержал подоспевший наряд полиции. Сейчас защитник находится под подпиской о невыезде. Копии уничтоженных документов в суд передали сотрудники ГИБДД и на этот раз на них никто не покусился. Автолюбительница решением мирового судьи лишена водительских прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафована.

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