«Минздрав предупреждает»… Одной надписи не достаточно, считает руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он обратился в ведомство с идеей размещения "жутких" иллюстраций, предупреждающих о вреде чрезмерного употребления алкоголя, на бутылках со спиртным.

Он считает, что надпись мелким шрифтом никак не влияет на людей, но граждане имеют право знать, к каким последствиям может привести употребление алкоголя «как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах. Такие картинки заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное», — считает Хамзаева.

В Минздраве решили серьезно подойти к вопросу и всесторонне изучить опыт зарубежных стран и предложения специалистов-психологов.

Ранее Пятый канал уже сообщал, что на пачках сигарет могут появиться еще более устрашающие картинки. Помимо пораженных внутренних органов российские художники предлагают Минздраву рисовать на пачке могилы и прочие символы смерти… в общем, всё то, что будет напоминать сторонникам вредной привычки о неизбежных последствиях. И чем нагляднее, тем эффективнее.