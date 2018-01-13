Обнародовано пророчество Распутина о конфликте России и Запада в 2018 году

В 2018 году Россия столкнется со враждебно настроенными по отношению к ней государствами Запада и Востока. Противники нашей страны попытаются ее покорить. Об этом говорится в пророчестве Григория Распутина.

Тобольский крестьянин Григорий Новых, вошедший в историю под псевдонимом Распутин, приобрел всемирную известность как друг семьи последнего российского императора Николая II. При жизни вокруг личности Распутина ходило множество легенд. Одна из них гласила о том, что этот человек наделен даром провидения.









Распутин действительно занимался предсказаниями. Свидетельства об этом оставили знавшие его современники. Некоторые из них отмечали, что пророчества русского крестьянина своей расплывчатостью и иносказательностью напоминают катрены французского астролога Нострадамуса.

В дошедших до нашего времени прогнозах Распутина фигурируют летающие лягушки, бабочки-коршуны, ползающие пчелы, мыши и муравьи огромных размеров, а также чудовище «кобака». Друг венценосный семьи предрекал людям «божью кару», «горькую воду», «слезы солнца», «ядовитые дожди» и многочисленные войны. Результатом всех этих напастей должно было стать обращение человечества к Богу и его вхождение в «рай земной».

Самое известное предсказание Григория Распутина касается судьбы Николая II и его родственников. Прорицатель писал, что содрогается всякий раз, когда обнимает своих друзей, так как предчувствует их скорую смерть.









Также Распутин неоднократно повторял Николаю и супруге царя Александре Федоровне о том, что после его ухода из жизни династии Романовых придет конец. Как известно, Распутина убили в декабре 1916 года. В феврале 2017-го произошла революция, в результате которой император отрекся от престола. Через полтора года Николай и его семья были расстреляны.









В преддверии наступления 2018-го в интернете появился прогноз на новый календарный период, приписываемый Григорию Распутину. Сайт golplan.ru сообщил, что ясновидец в свое время предупредил об опасности со стороны государств Запада и Востока, которая будет грозить России в 2018 году. В опубликованном изданием пророчестве говорится о том, что противники нашей страны сначала пообещают ей золотые горы, а затем попытаются ее покорить. Чем закончится этот конфликт, не уточняется.