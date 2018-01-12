Ученые обнаружили негативное влияние фастфуда на иммунитет человека

Частое употребление фастфуда и жирной еды нарушает работу иммунитета человека. Анетта Крист из немецкого Боннского университета рассказала, что из-за потребления жирной пищи изменения происходят на уровне стволовых клеток в костном мозге.

По данным немецких ученых, употребление больших количеств фастфуда переводит работу иммунной системы в постоянное состояние "чрезвычайного положения". Такое состояние иммунитета грозит развитием аллергий, диабета и аутоиммунных заболеваний, сообщает РИА Новости.

Аннета Крист рассказала о результате исследования с лабораторными грызунами. Пр ее словам, диета с содержанием жирной пищи неожиданно повысила число определенных типов иммунных клеток в крови мышей, что особенно было характерно для гранулоцитов и моноцитов. "Открытие указало на то, что подобные изменения происходят на уровне стволовых клеток в костном мозге, где формируются эти клетки", — говорят медики. Статья немецких ученых опубликована в журнале Cell.

Ранее ученые выявили, что нездоровая еда грозит развитием болезни Альцгеймера.