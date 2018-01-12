Кластер спортивной медицины создадут в технологической долине МГУ

Кластер спортивной медицины появится в Технологической долине Московского государственного университета имени Ломоносова. Такое поручение руководству МГУ дал Владимир Путин, сообщает портал "Москва 24".



Ректор вуза, академик Виктор Садовничий: "Будущие победы будут сделаны теми спортсменами, которые будут совершать научно предсказуемые движения". По его словам, исследователи, в частности, выяснили, что бег африканского спортсмена на пределе возможностей "почти идеален".



Как отметил Садовничий, в современном спорте активно применяют наработки в области нейронаук, генетики, психологии. "Поэтому такое поручение дано – продумывать такой кластер в Долине. Мы ведем консультации с чиновниками от спорта, и он будет добавлен к уже существующим кластерам", – добавил ректор вуза.



Уточняется, что закон о долине уже принят, а межевание земли – проведено, так что в настоящее время приступили к созданию фонда будущего кластера и к работам по освоению земли.



