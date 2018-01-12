В Тамбовской обласи в ночь на пятицу пять человек погибли и один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля "Газель" и автомобиля "ВАЗ 2108". Авария произошла на 81-м километре автодороги Тамбов-Пенза Р-209 вблизи н.п. Репьевка в Кирсановском районе Тамбовской области.

По данным областного управления МВД, водитель автомобиля "ВАЗ-21083", семнадцатилетний подросток, двигаясь со стороны города Тамбова в сторону города Кирсанова, при совершении "обгона" в запрещенном месте допустил столкновение с движущимся навстречу грузовым автомобилем под управлением 35-летнего мужчины. "Восьмерка" вылетела с трассы и опрокинулась.

В результате ДТП водитель и пассажиры легковушки мужчины 1992, 1998 и 1995 годов рождения, скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пассажирка ВАЗ, девушка 1989 года рождения, скончалась в машине "скорой". Водитель "Газели" с тяжелыми травмами доставлен в больницу.