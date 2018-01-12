Новый закон обяжет призывников являться в военкомат без повестки

В России изменят правила вручения повесток призывникам. Новый законопроект о правилах вызова молодых людей в военкомат внесен в Государственную Думу. Документ подготовил Андрей Красов – заместитель главы Комитета Госдумы по обороне.

Сейчас по действующему закону повестка должна быть вручена призывнику только лично под расписку. За неявку в военкомат, после получения повестки, для призывника предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до двух лет лишения свободы.

По законодательной инициативе Красова, повестку можно будет вручать не только лично, но и отправлять по почте заказным письмом с уведомлением. Как только за полученное письмо распишется сам призывник либо кто-то из совершеннолетних членов его семьи, повестка будет считать врученной. И призывник должен сам в течении трех дней явиться в военкомат, даже если из-за задержек на почте, повестка пришла после указанной даты сборов.

Причем то же самое, согласно документу, должен сделать призывник, который вообще не получал никаких повесток. Как он должен узнать о призыве, не уточняется.

Правительство поддержало законопроект.

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