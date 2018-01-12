Глава Южного Урала решил столетнюю проблему с очистными Верхнеуральска

Губернатор Южного Урала Борис Дубровский посетил очистные сооружения Верхнеуральска и лично отметил окончание работ. Сейчас на оборудовании ведется пусконаладка, и уже к 2 апреля горожане получат чистую и вкусную воду, которая обеззараживается ультрафиолетом.

Отметим, что проблеме с чистой водой в Верхнеуральске уже порядка сотни лет. 35 лет назад очистные пытались реанимировать, но разруха осталась. Два года назад глава региона лично приехал, чтобы оценить масштаб проблемы и отметил, что очистка работает, но ее нужно хорошенько отремонтировать. В 2016-17 годах на эти цели было выделено суммарно 66 миллионов рублей, и вот работа сделана.

- 2017 год войдет в историю города Верхнеуральска, поскольку решена его вековая проблема, - сказал Борис Дубровский.

Напомним, что раньше сточные воды без какой-либо очистки отправлялись в реку Урал, в этом году вопрос на 97 процентов будет снят.