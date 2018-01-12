Свыше 600 работников КМЭЗ сдадут экзамены по безопасности труда

Специалисты Кыштымского медеэлектролитного завода сейчас заканчивают учебу по безопасности труда на высоте. Спецподготовку организовала Русская медная компания.

Для того, чтобы реализовать все запланированные мероприятия в текущем году, который РМК нарекла годом безопасности на производстве, она заключила соглашение о сотрудничестве с профильной компанией «3М Россия». Сначала все руководители, а теперь и более 600 специалистов КМЭЗ прошли обучение работе на высоте, причем все обучение велось в соответствии с требованиями федерального Минтруда.

Знания давались как в очной, так и в дистанционной форме. После подробного разбора случаев травматизма на заводах по всей России работников ждал тест и два дня стажировки. Всем, кто успешно пройдет испытания, выдадут сертификаты и допуски к работе. Как отметил главный инженер ЗАО «КМЭЗ» Александр Сидоренко, безопасность на заводе находится в приоритете.