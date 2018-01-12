Эксперт объяснил мотивы Путина отдать Киеву оружие из Крыма

В заявлении президента Владимира ПУТИНА о передаче Киеву военной техники, которая находится в Крыму, нет никакого политического поворота и сенсации.

Об этом в комментарии «Аргументам недели – Крым» заявил политолог Николай ФИЛИППОВ.

По его словам, это один из многочисленных шагов президента, который направлен на установление нормальных взаимоотношений с Украиной.

«Это демонстрация нормального человеческого диалога. При этом не учитывается спекуляция Киева на Крымской теме и нарушение Минских соглашений. ПУТИН хочет донести до украинских властей, что им придется и дальше жить с Россией по соседству», – отметил эксперт.

ФИЛИППОВ рассказал, что командующий военно-морскими силами Украины Игорь ВОРОНЧЕНКО считает оставшуюся в Крыму технику суперсовременной, пишут "Аргументы недели - Крым". Однако, по мнению эксперта, она больше напоминает металлолом. Политолог уверен, что такой шаг президента не будет иметь продолжения с украинской стороны.