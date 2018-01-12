Путин рассказал, как провел новогодние праздники

Российский лидер Владимир Путин рассказал, чем занимался в новогодние праздники. Согласно последней информации, глава страны встретил новый 2018 год у себя дома в кругу самых близких людей.

Политик чтит традиции и отмечает, что в новогодние каникулы его обычно "никуда не тянет". Путин добавил, что на пару дней он уехал из дома в Сибирь, передает "Свободная пресса". Президент уточнил, что в том регионе, где ему пришлось побывать, столбик термометра опускался ниже 33 градусов, однако такая погода ему пришлась по душе.

Напомним, еще до Нового года пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что глава государства проведет Новый год дома вместе с родными.