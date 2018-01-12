Анатолий Литовченко посетил стройплощадку ледовой арены в Южноуральске

Депутат Государственной думы Анатолий Литовченко посетил строительную площадку ледовой арены «Южный Урал» в Южноуральске и лично убедился в том, что все работы находятся в финальной стадии. Открытие комплекса намечено на начало февраля.

Сейчас здесь полным ходом идут финальный монтаж оборудования и отделка. Вскоре в комплекс придут все желающие покататься на коньках, а также заняться различными видами спорта. Проектная мощность нового физкультурно-оздоровительного комплекса — порядка ста тысяч посетителей в год.

Парламентарий отметил, что коробка здания была построена еще в 2013 году, однако тогда проект заморозили, а потом и вовсе переделали. В прошлом году работу над проектом значительно ускорил глава Южного Урала Борис Дубровский. Он отметил, что комплекс должен стать открытым для всех желающих. Кроме того, ФОК попал в федеральную программу, и на его реализацию направили общим счетом 220 миллионов рублей.

Анатолий Литовченко особо подчеркнул хорошую работу команды местного главы Александра Лазарева и отметил, что ледовая арена выросла буквально на глазах. Сейчас эксперты занимаются финишным выравниванием льда.