В Керченском проливе пограничники спасали тонущих моряков

В ночь с 11 на 12 января крымские пограничники во время шторма в Керченском проливе спасли двух терпящих бедствие моряков.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления, поздно вечером на пульт керченского управления поступил сигнал «SOS». Капитан буксира «Голд Фортуна» (флаг РФ, проект судна Костромич) сообщил, что из-за выхода из строя двигателя судно уносит в открытое море.

Пограничный сторожевой катер выдвинулся к месту происшествия в район мыса Кыз-Аул, где спустя некоторое время поднял на борт двух членов экипажа.

Моряки рассказали, что буксир следовал по маршруту Джугба (Краснодарский край, Туапсинский район) – Аршинцево (Крым), однако при подходе к Керченскому проливу обнаружилась неисправность двигателя. Ремонт собственными силами успеха не принес. Сильный ветер и высокая волна не дали возможности встать на якорь, пишут "Аргументы недели - Крым".

В настоящее время оба члена экипажа доставлены пограничниками в порт Керчь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Спасенные моряки горячо поблагодарили сотрудников Погрануправления, которые оказали им помощь.