Пьяный на мопеде пробил головой Ford

В Симферополе произошло ДТП с участием мопеда и минивэна. На улице 60 лет Октября, в районе перекрестка с улицей Залесская, мопед марки «Viper» врезался в автомобиль «Ford», который притормозил возле пешеходного перехода.

От удара водитель мопеда разбил головой заднее стекло минивэна.

По словам свидетелей происшествия, мопедист был в состоянии опьянения. От медпомощи пострадавший отказался. Мужчину отвезли домой, а его мопед – на штрафплощадку, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Прикол в том, что права ему отдали, на сутки не задержали, через пару месяцев только суд», – пишут свидетели в соцсетях.