В Волгограде некурящим работникам завода выдают томатный сок

Начальство волгоградского консервного завода решило активно бороться с курильщиками, а ведущих здоровый образ жизни – поощрять банками сока.

Руководство предприятия пищевой промышленности выпустило приказ о запрете курения на рабочем месте. Сотрудникам также сообщили, что с июня следующего года они вообще не смогут насладиться сигаретой на производственной территории. Пока же оставили только две курилки. Те, кто решит посмолить в неположенном месте, должны будут заплатить штраф. При повторном нарушении оштрафуют и начальника отдела, в котором трудится курильщик.

А некурящих сотрудников, наоборот, поощряют. Им ежемесячно начали выдавать томатный сок.

Безусловно, за здоровый образ жизни борются не только в Волгограде. Многие работодатели дают некурящим сотрудникам дополнительные дни отпуска и выписывают премии, а тех, кто постоянно бегает на перекуры в рабочее время, просят задерживаться в офисе. Кроме того, некоторые компании оплачивают некурящим работникам фитнес и походы в бассейн.