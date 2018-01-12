Крещенские морозы в столице отменяются

Синоптики разочаровали любителей искупаться в проруби на Крещение. Согласно информации специалистов, в этом году в ночь на 19 января, погода в столице и Московской области не будет морозной.

Заместитель главы Гидрометцентра России Геннадий Елисеев отметил, что серьезных минусовых температур на Крещение не ожидается. Предполагается, что столбик термометра в этот день опустится до минус 5-10 градусов, передает сегодня РИА "Новости".

Эксперт выразил надежду на то, что на Крещение будет небольшой мороз, а не оттепель, вследствие чего москвичи и гости города смогут в полной мере насладиться настоящими крещенскими купаниями.