//Новости

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Крещенские морозы в столице отменяются

12 января 2018, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]

Крещенские морозы в столице отменяются
фото: globallookpress.com

Синоптики разочаровали любителей искупаться в проруби на Крещение. Согласно информации специалистов, в этом году в ночь на 19 января, погода в столице и Московской области не будет морозной.

Стало известно, в скольких водоемах Москвы разрешат купаться на Крещение

Стало известно, в скольких водоемах Москвы разрешат купаться на Крещение

Заместитель главы Гидрометцентра России Геннадий Елисеев отметил, что серьезных минусовых температур на Крещение не ожидается. Предполагается, что столбик термометра в этот день опустится до минус 5-10 градусов, передает сегодня РИА "Новости".

Эксперт выразил надежду на то, что на Крещение будет небольшой мороз, а не оттепель, вследствие чего москвичи и гости города смогут в полной мере насладиться настоящими крещенскими купаниями.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Экономика

Жители России поддержали выход страны из ВТО

Жители России поддержали выход страны из ВТО

Россия должна покинуть Всемирную торговую организацию, потому что членство в ней вредит отечественной экономике. Такое мнение высказало большинство участников онлайн-опроса на сайте «Аргументы недели».

//Политика

Путин: России известны организаторы атаки на российскую базу в Сирии

Путин: России известны организаторы атаки на российскую базу в Сирии

Владимир Путин назвал атаку беспилотниками на российские военные объекты в Сирии провокацией, которая направлена на подрыв отношений Москвы с ее партнерами, в частности, с Турцией и с Ираном.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Эксперт прокомментировал приобретение российскими олигархами паспортов Мальты

Эксперт прокомментировал приобретение российскими олигархами паспортов Мальты

Политолог Сергей Марков прокомментировал распространенную в СМИ новость о том, что сотни российских бизнесменов оформляют гражданство Мальты для себя и членов своих семей.

//Политика

Украина прокомментировала сведения о причастности к атаке дронов в Сирии

Украина прокомментировала сведения о причастности к атаке дронов в Сирии

В Минобороны Украины заявляют, что обвинения Генштаба РФ о якобы причастности страны к атаке на российские базы в Сирии — это очередная информационная атака, цель которой — скрыть действия России в Крыму и на Донбассе.

//Новости ADWILE

//Общество

Глава Минприроды не исключает, что в домах России откажутся от мусоропроводов

Глава Минприроды не исключает, что в домах России откажутся от мусоропроводов

Глава Минприроды РФ Сергей Донской не исключает, что в будущем для выполнения законодательства, касающегося разделения отходов, в домах придется заварить мусоропроводы.

//Наука

В метеоритах, упавших на Землю, нашли источники жизни

В метеоритах, упавших на Землю, нашли источники жизни

Две космические породы, рухнувшие в 1998 году на Землю во время циркуляции в поясе астероидов нашей Солнечной системы миллиарды лет тому назад, имеют нечто общее: ингредиенты для жизни.

//Культура

Актеру Ленкома Сергею Степанченко вызывали "скорую" в театр

Актеру Ленкома Сергею Степанченко вызывали "скорую" в театр

Вчера медики прибыли на вызов по адресу Малая Дмитровка в театр Ленком к актеру Сергею Степанченко, которому стало плохо. Причиной недомогания и скачков давления врачи назвали нестабильную погоду.

//Общество

Сегодняшняя ночь станет самой холодной в Москве с начала зимы

Сегодняшняя ночь станет самой холодной в Москве с начала зимы

Ночь с 11 на 12 января станет самой холодной с начала зимы в Москве - столбики термометров опустятся ниже -10 градусов. На сайте Росгидрометцентра опубликован прогноз погоды в Москве и Подмосковье.

//Новости партнеров

//В мире

Американцев беспокоят космические достижения Китая

Американцев беспокоят космические достижения Китая

В Америке всерьез обеспокоены космическими достижениями Китая. Эксперты в ходе заседания Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам заявили, что Штаты должны отреагировать на действия КНР.

//Общество

Крещенские морозы в столице отменяются

Крещенские морозы в столице отменяются

Синоптики разочаровали любителей искупаться в проруби на Крещение. Согласно информации специалистов, в этом году в ночь на 19 января, погода в столице и Московской области не будет морозной.

//В мире

Трамп сделал крайне грубое заявление в адрес мигрантов

Трамп сделал крайне грубое заявление в адрес мигрантов

Американский лидер Дональд Трамп в рамках встречи с конгрессменами сделал крайне грубое заявление в адрес мигрантов. В Белом доме не отрицают, что президент действительно высказался очень жестко.

//В мире

</a><script type= " />

Суд в Ивано-Франковской области Украины оштрафовал белорусских туристов за то, что к их машине была прикреплена георгиевская лента. Депутат Ивано-Франковского областного совета Андрей Марийчин рассказал об этом инциденте.

//Политика

Жириновский пообещал уничтожать "подлецов и негодяев" на Украине

Жириновский пообещал уничтожать "подлецов и негодяев" на Украине

Во время телевизионной программы лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушил свой гнев на украинского политолога, председателя правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадима Трюхана.

//Культура

Ренат Ибрагимов станет отцом в девятый раз

Ренат Ибрагимов станет отцом в девятый раз

Известный баритон, отметивший в ноябре 70-летие, удивил гостей "Рождественского вечера", появившись на мероприятии вместе с супругой Светланой Миннехановой, продемонстрировавшей округлившийся живот.

//В мире

Пентагон собирается использовать ботов для влияния на пользователей соцсетей

Пентагон собирается использовать ботов для влияния на пользователей соцсетей

Армия США планирует использовать ботов для мониторинга постов в мировых социальных сетях и влияния на их пользователей. Американские военные разместили соответствующий тендер на разработку программного обеспечения.

//Общество

Сбой в движении поездов произошел на «салатовой» ветке московского метро

Сбой в движении поездов произошел на «салатовой» ветке московского метро

Сбой в расписании поездов произошел вечером 11 января на Люблинско-Дмитровской линии. Инцидент произошел на участке линии от станции "Волжская" до станции "Чкаловская" по направлению в центр.

//Культура

СМИ уже выяснили, кому достанется наследство Державина

СМИ уже выяснили, кому достанется наследство Державина

Журналисты узнали, кто станет обладателем наследства Михаила Державина. После себя актер оставил собственности на 32 миллиона рублей, которые между собой поделят его третья супруга и дочь от второго брака.

//Политика

Путин готов передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма

Путин готов передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику. Глава государства также не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму.

//Общество

Почему Путин все праздники проводит в России

Почему Путин все праздники проводит в России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств рассказал, что все праздники проводит в России. Он объяснил это просто: "меня никуда не тянет".

//Общество

Британский супермаркет убрал с полок кофе с рабами на банке

Британский супермаркет убрал с полок кофе с рабами на банке

Британский супермаркет отказался от продажи бренда итальянского кофе после того, как покупатели обнаружили на упаковке изображения рабов на плантациях 19-го века

//Экономика

Россияне решили перестать экономить на конфетах

Россияне решили перестать экономить на конфетах

В 2017 году россияне потратили на новогодние сладости почти на 20% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Центр исследований кондитерского рынка, основываясь на собственных расчетах.

//Культура

Ширвиндт скорбит об уходе Державина молча

Ширвиндт скорбит об уходе Державина молча

Александр Анатольевич Ширвиндт вчера не отвечал на телефонные звонки — ни дома, ни на работе. С Михаилом Державиным его связывала дружба с детских лет. Молчание красноречивее всего показывает, насколько ему сейчас тяжело.

//Непознанное

СМИ: московские войска ПВО привели в боевую готовность из-за НЛО

СМИ: московские войска ПВО привели в боевую готовность из-за НЛО

Войска ПВО Московской воздушной зоны на Рождество были приведены в повышенную готовность из-за НЛО над МКАД. Он якобы двигался со скоростью до 200 километров в час. Объяснить происхождение объекта пока не удалось.

//Политика

Эксперты рассказали, как хакеры начнут ядерную войну

Эксперты рассказали, как хакеры начнут ядерную войну

Угроза кибератак на системы управления ядерным оружием в мире возрастает, что во время обострения напряженности может обернуться его применением. Об этом сообщается в докладе военных экспертов Chatham House.

//Политика

В Крыму прокомментировали требование Киева сообщать о призыве в российскую армию

В Крыму прокомментировали требование Киева сообщать о призыве в российскую армию

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал требование киевских властей к крымским призывникам "бредовой идеей" и посоветовал им переключиться на военнослужащих США или Буркина-Фасо.

//В мире

Как быть Казахстану, если Нацфонд страны арестован многими судами

Как быть Казахстану, если Нацфонд страны арестован многими судами

Международные суды один за другим арестовывают средства казахстанского Национального фонда. При этом победить представителям страны в судебных инстанциях становится все сложнее и сложнее.

//Политика

В атаковавших российские базы в Сирии дронах обнаружен "украинский след"

В атаковавших российские базы в Сирии дронах обнаружен "украинский след"

Взрывчатку из бомб дронов, которые атаковали российские базы в Сирии (Хмеймим и Тартус) нельзя произвести в кустарных условиях, такая взрывчатка, в частности, изготавливается на Украине.

//В мире

Житель Украины разобрал отопление в доме из-за "российского газа"

Житель Украины разобрал отопление в доме из-за "российского газа"

В Виннице суд принял решение об отправке на принудительное психиатрическое лечение мужчину, разобравшего у себя дома электроприборы и газовый котел. Он был уверен, что его жилище отапливается российским газом.

//Культура

В Киеве проверят телеканалы из-за «Иронии судьбы» и «Кавказской пленницы»

В Киеве проверят телеканалы из-за «Иронии судьбы» и «Кавказской пленницы»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановые проверки телеканалов «Интер» и «СТБ» из-за трансляции в новогодние каникулы передач и фильмов с участием российских артистов.

//Криминал

В Москве задержаны продавщицы 13-летней девочки

В Москве задержаны продавщицы 13-летней девочки

Две уроженки Челябинска 10 января в московском ресторане пытались продать девочку в сексуальное рабство за 1 млн 500 тысяч рублей. Злоумышленниц задержали после получения "денежного вознаграждения".

//Политика

В Госдуме предупредили о подготовке Киевом «атаки дронов» на Крым 

В Госдуме предупредили о подготовке Киевом «атаки дронов» на Крым 

Украинские спецслужбы готовят «атаку дронов» на Крым, которую Киев представит как акцию крымско-татарского сопротивления. Такое заявление сделал зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

//В мире

Захарченко предупредил о скором возобновлении полномасштабной войны в Донбассе

Захарченко предупредил о скором возобновлении полномасштабной войны в Донбассе

На востоке Украины в скором времени могут возобновиться полномасштабные боевые действия. Об этом заявил Александр Захарченко. По его мнению, Киев не отказался от силового варианта решения проблемы Донбасса.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Экономика

Жители России поддержали выход страны из ВТО

Жители России поддержали выход страны из ВТО

Россия должна покинуть Всемирную торговую организацию, потому что членство в ней вредит отечественной экономике. Такое мнение высказало большинство участников онлайн-опроса на сайте «Аргументы недели».

//Политика

Путин: России известны организаторы атаки на российскую базу в Сирии

Путин: России известны организаторы атаки на российскую базу в Сирии

Владимир Путин назвал атаку беспилотниками на российские военные объекты в Сирии провокацией, которая направлена на подрыв отношений Москвы с ее партнерами, в частности, с Турцией и с Ираном.

//Политика

Эксперт прокомментировал приобретение российскими олигархами паспортов Мальты

Эксперт прокомментировал приобретение российскими олигархами паспортов Мальты

Политолог Сергей Марков прокомментировал распространенную в СМИ новость о том, что сотни российских бизнесменов оформляют гражданство Мальты для себя и членов своих семей.

//Политика

Украина прокомментировала сведения о причастности к атаке дронов в Сирии

Украина прокомментировала сведения о причастности к атаке дронов в Сирии

В Минобороны Украины заявляют, что обвинения Генштаба РФ о якобы причастности страны к атаке на российские базы в Сирии — это очередная информационная атака, цель которой — скрыть действия России в Крыму и на Донбассе.

//Общество

Глава Минприроды не исключает, что в домах России откажутся от мусоропроводов

Глава Минприроды не исключает, что в домах России откажутся от мусоропроводов

Глава Минприроды РФ Сергей Донской не исключает, что в будущем для выполнения законодательства, касающегося разделения отходов, в домах придется заварить мусоропроводы.

//Наука

В метеоритах, упавших на Землю, нашли источники жизни

В метеоритах, упавших на Землю, нашли источники жизни

Две космические породы, рухнувшие в 1998 году на Землю во время циркуляции в поясе астероидов нашей Солнечной системы миллиарды лет тому назад, имеют нечто общее: ингредиенты для жизни.

//Культура

Актеру Ленкома Сергею Степанченко вызывали "скорую" в театр

Актеру Ленкома Сергею Степанченко вызывали "скорую" в театр

Вчера медики прибыли на вызов по адресу Малая Дмитровка в театр Ленком к актеру Сергею Степанченко, которому стало плохо. Причиной недомогания и скачков давления врачи назвали нестабильную погоду.

//Общество

Сегодняшняя ночь станет самой холодной в Москве с начала зимы

Сегодняшняя ночь станет самой холодной в Москве с начала зимы

Ночь с 11 на 12 января станет самой холодной с начала зимы в Москве - столбики термометров опустятся ниже -10 градусов. На сайте Росгидрометцентра опубликован прогноз погоды в Москве и Подмосковье.

//В мире

Американцев беспокоят космические достижения Китая

Американцев беспокоят космические достижения Китая

В Америке всерьез обеспокоены космическими достижениями Китая. Эксперты в ходе заседания Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам заявили, что Штаты должны отреагировать на действия КНР.

//Общество

Крещенские морозы в столице отменяются

Крещенские морозы в столице отменяются

Синоптики разочаровали любителей искупаться в проруби на Крещение. Согласно информации специалистов, в этом году в ночь на 19 января, погода в столице и Московской области не будет морозной.

//В мире

Трамп сделал крайне грубое заявление в адрес мигрантов

Трамп сделал крайне грубое заявление в адрес мигрантов

Американский лидер Дональд Трамп в рамках встречи с конгрессменами сделал крайне грубое заявление в адрес мигрантов. В Белом доме не отрицают, что президент действительно высказался очень жестко.

//В мире

</a><script type= " />

Суд в Ивано-Франковской области Украины оштрафовал белорусских туристов за то, что к их машине была прикреплена георгиевская лента. Депутат Ивано-Франковского областного совета Андрей Марийчин рассказал об этом инциденте.

//Политика

Жириновский пообещал уничтожать "подлецов и негодяев" на Украине

Жириновский пообещал уничтожать "подлецов и негодяев" на Украине

Во время телевизионной программы лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушил свой гнев на украинского политолога, председателя правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадима Трюхана.

//Культура

Ренат Ибрагимов станет отцом в девятый раз

Ренат Ибрагимов станет отцом в девятый раз

Известный баритон, отметивший в ноябре 70-летие, удивил гостей "Рождественского вечера", появившись на мероприятии вместе с супругой Светланой Миннехановой, продемонстрировавшей округлившийся живот.

//В мире

Пентагон собирается использовать ботов для влияния на пользователей соцсетей

Пентагон собирается использовать ботов для влияния на пользователей соцсетей

Армия США планирует использовать ботов для мониторинга постов в мировых социальных сетях и влияния на их пользователей. Американские военные разместили соответствующий тендер на разработку программного обеспечения.

//Общество

Сбой в движении поездов произошел на «салатовой» ветке московского метро

Сбой в движении поездов произошел на «салатовой» ветке московского метро

Сбой в расписании поездов произошел вечером 11 января на Люблинско-Дмитровской линии. Инцидент произошел на участке линии от станции "Волжская" до станции "Чкаловская" по направлению в центр.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Культура

СМИ уже выяснили, кому достанется наследство Державина

СМИ уже выяснили, кому достанется наследство Державина

Журналисты узнали, кто станет обладателем наследства Михаила Державина. После себя актер оставил собственности на 32 миллиона рублей, которые между собой поделят его третья супруга и дочь от второго брака.

//Политика

Путин готов передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма

Путин готов передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику. Глава государства также не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму.

//Общество

Почему Путин все праздники проводит в России

Почему Путин все праздники проводит в России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств рассказал, что все праздники проводит в России. Он объяснил это просто: "меня никуда не тянет".

//Общество

Британский супермаркет убрал с полок кофе с рабами на банке

Британский супермаркет убрал с полок кофе с рабами на банке

Британский супермаркет отказался от продажи бренда итальянского кофе после того, как покупатели обнаружили на упаковке изображения рабов на плантациях 19-го века

//Экономика

Россияне решили перестать экономить на конфетах

Россияне решили перестать экономить на конфетах

В 2017 году россияне потратили на новогодние сладости почти на 20% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Центр исследований кондитерского рынка, основываясь на собственных расчетах.

//Культура

Ширвиндт скорбит об уходе Державина молча

Ширвиндт скорбит об уходе Державина молча

Александр Анатольевич Ширвиндт вчера не отвечал на телефонные звонки — ни дома, ни на работе. С Михаилом Державиным его связывала дружба с детских лет. Молчание красноречивее всего показывает, насколько ему сейчас тяжело.

//Непознанное

СМИ: московские войска ПВО привели в боевую готовность из-за НЛО

СМИ: московские войска ПВО привели в боевую готовность из-за НЛО

Войска ПВО Московской воздушной зоны на Рождество были приведены в повышенную готовность из-за НЛО над МКАД. Он якобы двигался со скоростью до 200 километров в час. Объяснить происхождение объекта пока не удалось.

//Политика

Эксперты рассказали, как хакеры начнут ядерную войну

Эксперты рассказали, как хакеры начнут ядерную войну

Угроза кибератак на системы управления ядерным оружием в мире возрастает, что во время обострения напряженности может обернуться его применением. Об этом сообщается в докладе военных экспертов Chatham House.

//Политика

В Крыму прокомментировали требование Киева сообщать о призыве в российскую армию

В Крыму прокомментировали требование Киева сообщать о призыве в российскую армию

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал требование киевских властей к крымским призывникам "бредовой идеей" и посоветовал им переключиться на военнослужащих США или Буркина-Фасо.

//В мире

Как быть Казахстану, если Нацфонд страны арестован многими судами

Как быть Казахстану, если Нацфонд страны арестован многими судами

Международные суды один за другим арестовывают средства казахстанского Национального фонда. При этом победить представителям страны в судебных инстанциях становится все сложнее и сложнее.

//Политика

В атаковавших российские базы в Сирии дронах обнаружен "украинский след"

В атаковавших российские базы в Сирии дронах обнаружен "украинский след"

Взрывчатку из бомб дронов, которые атаковали российские базы в Сирии (Хмеймим и Тартус) нельзя произвести в кустарных условиях, такая взрывчатка, в частности, изготавливается на Украине.

//В мире

Житель Украины разобрал отопление в доме из-за "российского газа"

Житель Украины разобрал отопление в доме из-за "российского газа"

В Виннице суд принял решение об отправке на принудительное психиатрическое лечение мужчину, разобравшего у себя дома электроприборы и газовый котел. Он был уверен, что его жилище отапливается российским газом.

//Культура

В Киеве проверят телеканалы из-за «Иронии судьбы» и «Кавказской пленницы»

В Киеве проверят телеканалы из-за «Иронии судьбы» и «Кавказской пленницы»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановые проверки телеканалов «Интер» и «СТБ» из-за трансляции в новогодние каникулы передач и фильмов с участием российских артистов.

//Криминал

В Москве задержаны продавщицы 13-летней девочки

В Москве задержаны продавщицы 13-летней девочки

Две уроженки Челябинска 10 января в московском ресторане пытались продать девочку в сексуальное рабство за 1 млн 500 тысяч рублей. Злоумышленниц задержали после получения "денежного вознаграждения".

//Политика

В Госдуме предупредили о подготовке Киевом «атаки дронов» на Крым 

В Госдуме предупредили о подготовке Киевом «атаки дронов» на Крым 

Украинские спецслужбы готовят «атаку дронов» на Крым, которую Киев представит как акцию крымско-татарского сопротивления. Такое заявление сделал зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

//В мире

Захарченко предупредил о скором возобновлении полномасштабной войны в Донбассе

Захарченко предупредил о скором возобновлении полномасштабной войны в Донбассе

На востоке Украины в скором времени могут возобновиться полномасштабные боевые действия. Об этом заявил Александр Захарченко. По его мнению, Киев не отказался от силового варианта решения проблемы Донбасса.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры