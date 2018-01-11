Глава Минприроды не исключает, что в домах России откажутся от мусоропроводов

Глава Минприроды РФ Сергей Донской не исключает, что в будущем для выполнения законодательства, касающегося разделения отходов, в домах придется заварить мусоропроводы.

Кроме того, в Минприроды обсуждают механизм, при котором муниципальные власти, УК и ТСЖ смогут изменять размер платы за вывоз мусора в зависимости от того, разделяются ли отходы.

Журналист РБК спросил министра, каким образом будут следить за тем, кто разделяет мусор, а кто — нет. Донской сказал, что вариантов может быть много, вплоть до установки камер видеонаблюдения.

В пятницу, 22 декабря, Госдума приняла в третьем чтении законопроект о раздельном сборе мусора. В документе уточняется целый ряд понятий, в частности "сбор и накопление отходов" и "отходы от использования товаров".