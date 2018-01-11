Британский супермаркет убрал с полок кофе с рабами на банке
11 января 2018, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]
Британский супермаркет отказался от продажи бренда итальянского кофе после того, как покупатели обнаружили на упаковке изображения рабов на плантациях 19-го века, сообщает портал "Москва 24".
Представитель компании от ее лица извинился за любые оскорбления, причиненные изображениями на этих продуктах, после того, как посетители магазина пожаловались на картинки руководству.
Ранее шведская компания H&M извинилась за рекламный плакат, оскорбивший чернокожих людей. На плакате размещено фото чернокожего ребенка в толстовке с надписью "Самая классная обезьянка в джунглях" (Coolest Monkey In The Jungle). Некоторым это показалось расизмом.
Мать мальчика призвала не раздувать из этого скандал. По ее мнению, это лишь один из сотен образов, в которых снимался ее сын.