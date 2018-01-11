В. Кудряшов: Собственники должны ответственно относиться к имуществу дома

Сколько лет нужно копить собственникам на новый лифт и как сэкономить на отоплении при помощи приборов учета, знает гендиректор управляющей компании «Ремжилзаказчик» Владимир Кудряшов.

За минувший год специалисты УК провели масштабную работу по текущему ремонту 600 многоквартирных домов, а также продолжили модернизацию жилфонда, в том числе и новыми приборами учета, которые умеют считывать показания дистанционно.

- В 2017 году наши сотрудники установили приборы учета на тепло, на электроэнергию, на воду, установили окна и двери, поменяли лампочки на энергосберегающие, даже те лампочки, которые установлены над входом в подъезды, - уточнил Владимир Кудряшов. - Одно из главных нововведений прошлого года – мы стали внедрять систему диспетчеризацию на домах, которая позволяет удаленно снимать показания общедомовых приборов учета тепла.

Директор УК рассказал, что в данный момент умные общедомовые приборы учета тепла установлены в 300 домах, а в перспективе планируется установить аналогичные приборы на воду и электричеству.

- Теперь мы в режиме реального времени можем следить за показаниями общедомовых приборов учета тепла, подчеркнул он. - Результаты уже есть: в подключенных к системе домах расходы на тепло снизились до 40 процентов. Также эта система позволяет в режиме реального времени отслеживать потребление тепла и оперативно реагировать на возможные прорывы.

Также Владимир Кудряшов рассказал, что стоимость нового лифта порядка двух миллионов рублей. Они будут устанавливаться в рамках программы капремонтов, однако собственники должны сами быть ответственнее и бережно относиться к имуществу дома. Полное интервью читайте на сайте «ЧелябинскСегодня».