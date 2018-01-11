В Челябинской области появилось первое официальное коллекторское агентство

На Южном Урале появилась первая региональная компания, где официально работают коллекторы. С прошлого года, по федеральному закону, такие фирмы должны иметь лицензии и быть внесены в государственный реестр, сообщает ОТР.

Для этого они должны пройти проверку у судебных приставов. До того, как получить сертификат коллекторской фирмы, челябинская компания занималась юридическими услугами. Оформить лицензию удалось за 20 дней. Но пока заказчиков на взимание долгов у фирмы нет. Закон о коллекторах был принят после нескольких громких скандалов, когда коллекторы угрожали или применяли силу к должникам. Сейчас в документе прописано, что коллектор по сути - это всего лишь консультант, сотрудничающий с кредитором и должником.

Макс Гусер, директор консалтинговой группы "ЛАЛ": "В чем суть коллекторства. Коллектор должен звонить должнику и разъяснять, какие действия, какие мероприятия могут проводить судебные приставы, какие неудобства ему могут быть доставлены, либо увеличится сумма, либо арест на выезд и так далее. Очень неприятно слушать, что людей, которые нарушают закон и должны нести ответственность по статьям уголовного кодекса, называют коллекторами".

За прошедший год в Челябинской области на официальную коллекторскую деятельность подали заявки только две компании. Одна из них не прошла проверку - у руководителя оказалось несколько судимостей.