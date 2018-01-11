Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы до 2 января

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы в России, чтобы избежать роста смертности. По мнению Онищенко, в начале нового года рабочая неделя должна начинаться со 2 января.

Он напомнил, как было в советские времена. Люди работали половину дня 31 декабря. После обеда уходили с работы, ночью встречали Новый год. 1 января отсыпались, а второго уже шли на работу.

Онищенко в эфире телеканала "Россия-1" предложил сократить новогодние каникулы, комментируя рост смертности во время зимних праздничных дней на 12,4% (по данным за 2016 год) по сравнению с другими месяцами.

Бывший главный санитарный врач России подчеркнул, что большинство трагедий, происходящих в Новый год, связаны с обострением заболеваний после употребления алкоголя, происходят травмы во время ДТП, особенно, совершенных в нетрезвом виде, а также травмирование петардами.